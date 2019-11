Hertha Berlino, Klinsmann nuovo allenatore

Ante Covic non è più l'allenatore dell'Hertha BSC e al suo posto subentra Jurgen Klinsmann, ex stella del nazionale tedesca e dell'Inter ed ex ct degli Usa. Il tecnico 51enne assumerà l'incarico fino alla fine della stagione. "La decisione è stata estremamente difficile per noi, poiché Ante fa parte dell'Hertha BSC da oltre 20 anni e ha lavorato come capo allenatore del team di professionisti dall'estate con molta passione, competenza e meticolosità. Ci dispiace, vorrei ringraziare Ante per il suo impegno e gli parleremo dei modi alternativi per interagire con l'Hertha BSC", ha dichiarato in una nota della società l'ad del club tedesco, Michael Preetz.