Hoeness minaccia la Federazione: "Non convocate Neuer? Mai più giocatori del Bayern in Nazionale"

Altro che Baggio-Del Piero. La staffetta in Germania si fa con i portieri, con Marc-André ter Stegen che minaccia il trono di Manuel Neuer. I molteplici infortuni, e qualche prestazione no, hanno fatto dubitare del portiere del Bayern Monaco, tanto che si è ipotizzato di dare spazio al numero 1 del Barcellona che reclama il posto da titolare. Hoeness ha minacciato così la Federazione tedesca, non volendo neanche immaginare una Germania senza Manuel Neuer.

" Non accetteremo che ci sia un cambio. Prima che ciò occorra, smetteremo di mandare i nostri calciatori a giocare per la Germania. Vedrete che appena sentirà quanto stiamo dicendo, le orecchie di Löw suoneranno. [Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco] "

E dire che Löw, per ora, ha sempre dato spazio a Manuel Neuer che ha giocato tutte e 5 le partite della Germania, da titolare, durante le gare di qualificazione ai prossimi Europei 2020...

Non si è fatta attendere la risposta di Oliver Bierhoff, direttore tecnico della Nazionale tedesca.

" Non ci fa paura, soprattutto perché le società sono tenute a lasciar partire i giocatori dallo statuto della FIFA "