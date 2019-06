I 10 proprietari di club più ricchi: domina il messicano Slim, Agnelli 5°, Zhang 9°

Il Sole 24 Ore ha stilato una top 10 dei proprietari di club calcistici più ricchi al mondo sulla base dei dati della rivista specializzata “Forbes”. Per la classifica sono stati presi in considerazione i fondi nella più “immediata disponibilità” di coloro che sono a capo della società in esame. La Serie A è ben rappresentata dal rampollo della dinastia Agnelli Andrea, quinto in assoluto, mentre il proprietario dell'Inter Zhan Jindong - fondatore e presidente di Suning Commerce Group - si assesta al nono posto. La Premier League è molto ben rappresentata con tre proprietari in top, ma il più facoltoso è una vera sorpresa.

PROPRIETARI SQUADRA PATRIMONIO Carlos Slim Real Oviedo 59,2 miliardi di dollari François Pinault Rennes 31,7 miliardi di dollari Mansour bin Zayd Al Nahyan Manchester City 23 miliardi di dollari Dietrich Mateschitz New York RedBull 18,9 miliardi di dollari Andrea Agnelli Juventus 15,9 miliardi di dollari Roman Abramovich Chelsea 12,4 miliardi di dollari Philip Anschutz L.A. Galaxy 11 miliardi di dollari Stanley Kroenke Arsenal 8,8 miliardi di dollari Zhan Jindong/Rybolovlev Inter 6,8 miliardi di dollari Nasser Al Khelaifi Paris Sant Germain 6,2 miliardi di dollari

Carlos Slim

Secondo la rivista Forbes, con un patrimonio stimato di 59,2 miliardi di dollari, Carlos Slim è il 5° uomo più ricco della Terra. Primo in Messico, è proprietario assieme alla sua famiglia di America Movil, la più grande azienda di telecomunicazioni dell’America Latina. La sua storia con il Real Oviedo risale al novembre 2012, Slim – quasi per gioco – salvò il club versando 2 milioni nelle casse societarie; allo stesso tempo nominò un suo uomo di fiducia, Joaquin Del Olmo, come direttore sportivo e da allora torna in Asturia con cadenza semestrale per verificare l’andamento del suo club.