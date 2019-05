I 21 convocati dell'Italia per i Mondiali Under 20: assente Tonali, c'è Pinamonti

Il CT Paolo Nicolato ha diramato la lista ufficiale dei 21 calciatori convocati per i Mondiali Under 20 che scatterà in Polonia il prossimo 23 maggio: l’Italia è inserita nel Girone B con Messico, Giappone ed Ecuador. Gli azzurrini sono chiamati a confermare il terzo posto ottenuto due anni fa dai ragazzi dell’allora CT Alberico Evani.

Nell’elenco spiccano almeno tre assenze eccellenti, ovvero quelle di Kean, Zaniolo e Tonali, che parteciperanno sicuramente agli Europei Under 21, che si svolgeranno in Italia e fungeranno da torneo di qualificazione olimpica, ma almeno per i primi due ci sono ottime possibilità di giocare anche le prossime partite con la selezione maggiore guidata da Roberto Mancini.

L’ossatura della Nazionale italiana è costituita dai calciatori che lo scorso anno hanno staccato il pass per la rassegna iridata grazie al secondo posto agli Europei Under 19. Di seguito l’elenco completo dei 21 azzurrini convocati per il Mondiale Under 20 di calcio:

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus);

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta);

Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).

