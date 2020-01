I giocatori si fermano al 24° minuto: il tributo per Kobe Bryant di Reggio Audace e Südtirol

Quando un campione è un campione, sa farsi apprezzare in maniera trasversale. È quello che sta succedendo per Kobe Bryant, indimenticabile campione di pallacanestro, ma amato da tutto il mondo dello sport.

Ecco che nel posticipo di Serie C, girone B, tra Reggio Audace e Südtirol, oltre al minuto di silenzio fatto in suo onore prima della gara, le due squadre si sono fermate al 24° minuto. 24, il numero di maglia che ha contraddistinto la carriera di Kobe Bryant. I 22 giocatori in campo si sono fermati, tributando un applauso in ricordo di Kobe.

C’è da ricordare che Kobe Bryant ha vissuto a Reggio Emilia tra il 1989 e il 1991, cioè quando suo padre Joe ha vestito la maglia della Pallacanestro Reggiana. Proprio in giornata, il sindaco di Reggio Emilia ha comunicato che a Kobe Bryant verrà intotalata la piazza che affaccia su Via Guasco (di fronte al PalaBigi).