I tifosi del Nantes in piazza cantano per Emiliano Sala: "Sei più di un semplice giocatore"

Le ricerche dell'aereo da turismo sono state sospese e le speranze di ritrovare sopravvissuti sono ormai nulle: il veivolo su cui viaggiava Emiliano Sala è scomparso dai radar e oltre 15 ore di ricerche aeree e per mare non hanno portato ad alcun ritrovamento concreto. Nella serata di martedì, a ricerche ormai sospese fino al mattino, è stato commovente il tributo dei tifosi del Nantes al loro ex attaccante, che da poco era stato acquistato dal Cardiff. Su invito del club i tifosi gialloverdi sono scesi in Place Royale, ai piedi della fontana che domina la piazza, per posare tulipani, maglie e sciarpe.

Un ricordo molto intenso, con tanti cori dedicati dagli stessi sostenitori a Emiliano Sala. "Eri più che un giocatore", ha twittato il club postando il video della piazza colma di gente che intona il suo nome.