Ibra: "Tarantino è la storia del cinema, io quella del calcio". Ma a Malmoe la rivolta continua

" Quentin Tarantino è la storia del cinema come io lo sono del calcio: lui è innamorato del cinema come io del calcio. Si vede che ha passione, è un genio un po' matto, ama quello che fa e vuole trasmetterlo al pubblico. Un po' come Muhammad Alì, un altro mito, come persona e come atleta "

Ibrahimovic si racconta a modo suo al mensile GQ scherzando con il suo interlocutore sulla prossima destinazione:

" Visto che giocherò ancora, per ora non lo dire... Mi piacerebbe recitare in un bel film d'azione di Tarantino, con Dwayne Johnson, "The Rock", dove faccio il cattivo e gli spacco la faccia. In realtà lo rispetto molto, rappresenta il vero american dream "

Lo svedese regala qualche particolare anche della sua vita privata:

" La prima persona che devo ringraziare è Helena, mia moglie, perché ha avuto tanta pazienza con me. Davvero, la mia avventura non è stata semplice, con due figli, cambiare tante squadre e Paesi. E poi non sono una persona facile. Però, grazie a lei e ai ragazzi, sono cambiato. Cucino, ma non sono bravo. Se mia moglie non c'è e i miei figli hanno fame preparo una pasta semplice: spaghetti con il parmigiano o con il burro. Loro mi dicono che preferiscono la consegna a domicilio, perché "in America funziona così". Sono furbi... "

Intanto in Svezia la rivolta continua: chiesto lo spostamento della statua

Intanto, prosegue l’opera di annientamento, materiale e psicologico, di quello che una volta era un idolo e adesso è solo un traditore agli occhi degli abitanti di Malmoe. La città in cui Ibrahimovic è nato, cresciuto e a cui si è sempre detto legato in modo indissolubile, ormai da giorni gli si è rivoltata contro dopo l’ingresso di Zlatan nelle quote societarie dell’Hammarby, club dell'odiata Stoccolma. La statua di dieci metri collocata davanti allo stadio continua, infatti, a essere vandalizzata, tanto da costringere le forze dell’ordine a riattivare il servizio di vigilanza - cosa vista di cattivo occhio da parte della cittadinanza, dal momento che Malmoe ha problemi di criminalità molto seri -, che dopo i primissimi giorni di subbuglio era poi stato sospeso. Dopo il pezzo di water appeso a un braccio, il sacco della spazzatura sulla faccia e le fiamme appiccate alla scultura, sulla base dell’opera è comparsa anche la parola "Judas", scritta con lo spray rosa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

La statua di Zlatan Ibrahimovic a MalmoeEurosport

I vandali hanno anche deturpato un mosaico che si trova nei pressi di Rosengard, il vecchio quartiere di Ibra. Ed è stato lasciato un commento alla scritta "puoi togliere il ragazzo dal ghetto, ma non il ghetto dal ragazzo", aggiungendoci: "Sì, però il ragazzo può pagare per uscirne". Il riferimento è alla grande disponibilità economica di Zlatan, che a differenza degli altri ragazzi, ha potuto lasciare Rosengard. Infine, il comune di Malmoe ha ricevuto sulla sua piattaforma digitale oltre 550 richieste per spostare la statua a Stoccolma, davanti allo stadio dove gioca l’Hammarby. Per legge, quando arrivano più di 100 segnalazioni, scatta l’obbligo di discutere l’argomento in consiglio comunale. Sui vari gruppi social appositamente creati, sembrano essere più di settemila le persone che vogliono rimuovere, o comunque spostare, la statua della discordia. Malmoe è unita contro Ibra, da idolo a traditore, e ormai non c'è più niente da aggiustare.