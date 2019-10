Ibrahimovic, che regalino per i 38 anni: ecco una Ferrari da 1,5 milioni di euro

Zlatan Ibrahimovic si tratta bene, soprattutto in occasione del suo compleanno numero 38: ecco arrivare nel garage una Ferrari Monza SP2 Limited Edition dal valore di 1.5 milioni di euro.

A mostrarla è lui stesso sul proprio account Instagram, con la didascalia "Happy birthday Zlatan": un vero e proprio esemplare in edizione limitata visto che ne esistono solo 499 pezzi, acquistabili alla modica cifra di 1,5 milioni di euro.

Il gioiellino neo arrivato in casa Ibrahimovic può vantare un motore V12 da 6.5 litri e 810 CV: l'auto in questione - pensate - raggiunge i 100 km/h in 2,9 secondi e i 200 km/h in solamente 7,9 secondi.

Niente parabrezza, ma il guidatore è "riparato" dal cosiddetto "Virtual Wind Shield", un accorgimento aerodinamico che devìa il vento e non lo fa sbattere con violenza sul volto dei due passeggeri.