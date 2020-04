Ibrahimovic è già in campo: allenamento con gli svedesi dell'Hammarby

Il coronavirus non ferma Zlatan Ibrahimovic, verrebbe da dire. In attesa di capire il futuro della Serie A, il giocatore del Milan è tornato in Svezia e nella mattinata di giovedì si è allenato su un campo da calcio. Uno vero, insieme ai giocatori della Hammarby, società di cui il 38enne svedese detiene il 25% delle quote. È stata la stessa società a pubblicare le foto sul proprio sito e il ds Jesper Jansson ha commentato l'accaduto.

" Zlatan era a casa a Stoccolma con la sua famiglia e sentiva di voler toccare di nuovo la palla. Da lunedì ricominceremo a lavorare in gruppo, naturalmente anche Zlatan è il benvenuto per allenarsi con noi "

Zlatan Ibrahimovic, HammarbyEurosport

L'allenamento è stato possibile perchè la Svezia, a differenza della maggior parte dei Paesi europei, non ha ancora adottato la misura del lockdown per contenere l'emergenza coronavirus. I centri di allenamento rimangono interdetti a giornalisti e tifosi ma non ai giocatori.