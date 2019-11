Ibrahimovic, mistero svelato: lo svedese diventa azionista dell'Hammarby

La star svedese Zlatan Ibrahimovic ha acquisito circa il 25% delle azioni del club svedese dell'Hammarby, che milita in prima divisione. L'ex stella dei Galaxy, 38 anni, al centro di una trattativa per un possibile rientro al Milan, ha riscattato il 50% delle azioni detenute nel club dal promotore americano di eventi sportivi e musicali Anschutz Entertainment Group (AEG). Ibrahimovic alla rivista sportiva svedese 'Sportbladet' ha dichiarato:

" Ho concordato con Hammarby e AEG di sviluppare l'Hammarby a livello internazionale, l'obiettivo è far diventare visibile il club in tutto il mondo, non solo in Svezia "

Socio dell' Hammarby, AEG è proprietario del club statunitense dei Los Angeles Galaxy dove Ibrahimovic ha giocato per due stagioni (53 gol in 56 partite) dopo la sua esperienza al Manchester United, in Inghilterra. L'attaccante ha annunciato a metà novembre la sua partenza dal club americano sul suo account Twitter. "Sono venuto, ho visto, ho vinto. Grazie @lagalaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. E ai sostenitori del Galaxy: volevate Zlatan, io vi ho dato Zlatan. Benvenuti, la storia continua....e ora tornate a guardare il baseball", è quanto aveva twittato con il suo stile inimitabile. Martedì scorso Ibrahimovic aveva fornito alcuni indizi sul suo interessamento all'Hammarby, svelando la maglia verde e bianca del club di Stoccolma in un video sul suo account Instagram.