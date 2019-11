Ibrahimovic, svelata la nuova squadra? Zlatan posta la maglia dell'Hammarby: provocazione o indizio?

Un annuncio che spiazza tutti, in perfetto stile Ibrahimovic, da interpretare e da decifrare. L'attaccante svedese ha pubblicato su Instagram un video con una maglia con il suo nome: si tratta dell'Hammarby, una società svedese. C'è, però, un alone di mistero perché il club svedese è una polisportiva e ha anche una squadra di calcio a cinque.

Ibrahimovic non ha scritto nulla sotto il post, se non il tag al club svedese. Nel post pubblicato su Instagram sembra che l’Hammarby sia la sua nuova squadra e anche sul suo profilo Twitter appare la stessa cosa. L'Hammarby gioca in prima divisione in Svezia, ma, come detto, è una polisportiva e ha anche una squadra di calcetto.

Secondo Football Channel, il CEO di Hammarby Henrik Kindlund e il direttore sportivo Jesper Jansson erano a Los Angeles lunedì per trattare.

" È sorprendente, ma non ho altri commenti al momento. Abbiamo più informazioni da dare alla fine di questa settimana, ma in questo momento non ho altro da dire "

Queste le parole di Love Gustafsson, responsabile stampa dell'Hammarby Fotboll, ai microfoni di SvD.

Insomma, qualcosa di concreto pare esserci per il giocatore che è esploso nel Malmoe, sua città natale. Se la scelta dovesse essere confermata, Ibra avrebbe quindi scelto di tornare in patria per chiudere la sua carriera beffando il Milan, che la scorsa settimana aveva avviato i primi contatti con l’agente Raiola (si era parlato di un’offerta importante da parte di Paolo Maldini, circa 6 milioni per 18 mesi). O magari, semplicemente, Zlatan Ibrahimovic sta prendendo in giro tutti, noi compresi, e in questo momento si sta facendo delle grasse risate.