Fermo per infortunio e costretto a saltare il match di Ligue 1 contro il Lione, Mauro Icardi ne approfitta per tracciare un primissimo bilancio della sua nuova avventura francese con la maglia del Paris Saint Germain. Le parole dell'ex capitano dell'Inter, intervistato da Canal Plus, sono inevitabilmente destinate a far discutere.

"All'Inter zero titoli, ora voglio vincere"

" Il mio sogno era quello di giocare in Champions League e con l'Inter l'ho realizzato. Però non sono riuscito a vincere nessun titolo: sono rimasto, ho segnato tanti gol, ma era arrivato il momento di giocare in una squadra che vince "

Sul rapporto con Wanda

" Sono ormai 7 anni che sto con lei, è una persona famosa e lo sono anche io, so cosa implica. Lei il mio agente? Credo che sia stata la decisione migliore per la mia famiglia e per la mia carriera "

"Farò di tutto per farmi acquistare dal PSG"

" Dopo il debutto molto giovane nel Rosario in Argentina, fare gol è sempre stato il mio obiettivo, la mia ossessione. Sono venuto qui per giocare. Se arrivi con un'opzione di acquisto, devi dare il meglio di te affinché il club ti acquisti. Vedremo cosa succederà la prossima estate "