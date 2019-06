Il Brasile vince in amichevole 7-0 contro l'Honduras

Il Brasile ha battuto 7-0 l'Honduras nell'amichevole disputata a Porto Alegre in preparazione della Copa America, che la Seleçao ospiterà in casa. Protagonista Gabriel Jesus, autore di una doppietta. A segno anche Thiago Silva e Coutinho su rigore, oltre a Neres, Firmino e Richarlison. Gli ospiti hanno giocato in dieci dal 29' del primo tempo per l'espulsione di Quioto.

