Il Cagliari per l'ambiente: la maglia rossoblù per la salvaguardia del territorio

In questo momento di forte sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e del clima, per cui larghe masse si sono mobilitate per sostenere un nuovo ordine delle cose e del mondo, la Cagliari Calcio ha deciso di sostituire il suo main sponsor Ichnusa sulle maglie dei giocatori per lanciare la campagna #ILNOSTROIMPEGNO. Un progetto nato in collaborazione con Legambiente per invitare i sardi, e non solo, al rispetto e alla cura del territorio e dell’isola.

Ichnusa, attraverso le parole della Marketing Manager Katia Pantaleo, ha dichiarato:

" Rinunciamo al logo nella partita mediaticamente più importante dell’anno, da sempre siamo attivi con iniziative a difesa del nostro ambiente e della Sardegna. #ILNOSTROIMPEGNO è una promessa che facciamo alla nostra terra, ma anche un invito alla comunità. "

Un invito affinchè questa isola unica e meravigliosa non diventi come la spaventosa e inquietante Pacific Trash Vortex, l'isola di plastica nel cuore dell'Oceano.

Un grande gesto di responsabilità sociale e di senso civico, fatta dall’azienda birraia, che rinuncia a un momento di alta visibilità in vista del match Cagliari-Juventus, particolarmente atteso anche considerate le assenze non irrilevanti all’interno della squadra bianconera.