Il canto del Niño, Fernando Torres lascia il calcio giocato a 35 anni

Sarà strano dover abituarsi, soprattutto dover familiarizzare con l’idea che un calciatore come Fernando Torres abbia maturato la scelta di dire addio al calcio giocato dopo essere stato a 17 anni il più giovane giocatore ad esordire con la maglia dell’Atletico Madrid e, a 19 anni, il capitano più giovane nella storia dei Colchoneros. Non a caso lo chiamavano El Niño, Il bambino. È diventato grande anche lui, a 35 anni lo si è abbastanza per prendere una decisione del genere. Lo ha comunicato tramite i suoi canali social ufficiali direttamente dal Giappone, dove da circa un anno gioca per il Sagan Tosu, squadra militante nella J1 League, massima serie del campionato nipponico.

"Dopo 18 anni è arrivato il momento di mettere fine alla mia carriera, il 23 giugno farò una conferenza stampa a Tokyo dove aggiungerò maggiori dettagli e risponderò a tutte le domande del caso"

ha dichiarato nel video-messaggio, alternato al the best of della sua carriera, che da poche ore circola in rete.

Diciotto anni in cui ha vinto praticamente tutto a livello internazionale, col solo rammarico di non aver mai trionfato in un campionato. 1 Mondiale, 2 Europei, 1 Champions League, 2 Europa League e 1 FA CUP: questa la bacheca stellare dell’attaccante madrileno, che tra Atletico, Liverpool, Chelsea, Milan, Sagan Tosu e nazionale spagnola ha realizzato la bellezza di 280 reti.