Il Catania ribadisce: "Siamo in ordine con stipendi e imposte"

Il Calcio Catania "ribadisce" in una nota che "alla scadenza del 16 dicembre 2019 ha regolarmente corrisposto tutti gli stipendi e le imposte dovute. È stata anche rispettata la scadenza del pagamento della seconda rata della 'rottamazione' e di tutti gli adempimenti fiscali". Il comunicati è una risposta ad un articolo comparso sul sito sicrapress.it, in cui si fa riferimento ad una udienza che dovrebbe tenersi martedì 7 gennaio 2020, nella quale si deciderebbero le sorti del club. Il Catania precisa che "tale affermazione, oltre ad essere inveritiera, è volutamente confezionata per creare allarmismo" e aggiunge che "non vi è dunque alcuna udienza, né il 7 gennaio 2020 né in altra data, che riguardi la nostra società".