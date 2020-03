Il cibo preferito delle ragazze della nazionale di calcio azzurra? Pizza al primo posto

A chi non piace la pizza? È certamente il piatto preferito di molti, anche delle calciatrici della nazionale di calcio. Una ricerca condotta da Deliveroo e FIGC ci racconta che l'86% delle giocatrici preferisce la pizza, contro il 73% del sushi, che si posiziona al secondo posto. La pasta è solo terza, con il 13% dei consensi, seguita da hamburger (9% circa delle preferenze) e un dolce (4% dei voti).

E in ritiro?

Durante i raduni con la nazionale le azzurre sentono infatti maggiormente la mancanza proprio della pizza (73%), preferita ad un piatto di carbonara (17%) e a un dolce al cioccolato (13%). Seguono la classica lasagna e una frittura di pesce, appaiate con il 4% delle preferenze.

Quali dolci mangiano le calciatrici

Il preferito in assoluto è la cheesecake (56% delle preferenze), in cima alle preferenze in termini di dessert. In seconda posizione, a pari merito, crostata di frutta e crèpes alla nutella (17%) che precedono il classico gelato (4%).

Cosa mangiano le calciatrici quando non si allenano

Nel tempo libero le azzurre amano gustare pranzo e cena intorno alla tavola (86%) mentre solo il 9% preferisce la comodità del divano guardando la tv. Quando ordinano a domicilio per concedersi uno sfizio o una coccola scelgono sushi e cucina giapponese come prima scelta (65%), preferita questa volta alla pizza (52%) e all’hamburger (17%).