Il club degli inarrestabili: dalla Russia alla Turchia, i 16 Paesi dove si gioca in Europa

Mentre i top 5 campionati hanno chiuso bottega - ultima in ordine di tempo, la Bundesliga - qualche campionato cosiddetto minore europeo non ne vuole sapere di fermarsi, in barba all'emergenza coronavirus e alla dichiarata pandemia mondiale. Se in Turchia si gioca (ma a porte chiuse, almeno) non mancano i Paesi dove gli stadi saranno accessibili al pubblico, come Cipro, o come nella Russian Premier League (con limite massimo fissato a 5mila persone, però), la Bielorussia, la Serbia, l'Islanda. Vediamo nel dettaglio l'elenco completo...

I 16 paesi in Europa dove si gioca

Cipro

Islanda

Svezia

Russia

Serbia

Turchia

Ucraina

Ungheria

Azerbaigian

Bielorussia

Finlandia

Gibilterra

Kazakistan

Kosovo

Montenegro

Far Oer

Non mancano, infine, i paradossi: Paesi dove sono state rinviate le gare dei professionisti uomini, ma ancora non ci sono comunicati ufficiali inerenti i campionati femminili, giovanili o amatoriali, bloccati in una sorta di limbo. Succede ad esempio in Polonia e Portogallo.