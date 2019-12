Il gemello di Callejon dice addio al Bolivar, la reazione di un piccolo tifoso è da brividi

Oltre il calcio, oltre lo sport. I bambini sanno andare oltre con le loro dimostrazioni d’affetto. Chiedere a Juan Miguel “Juanmi” Callejon – fratello gemello di Josè Maria Callejon – ormai non più calciatore del Bolivar. Dopo 6 stagioni, lo spagnolo saluta il club per motivi personali scatenando lo sconforto dei tifosi. Uno in particolare, un piccolissimo sostenitore della formazione di La Paz ha dimostrato tutto il suo dispiacere gettandosi alle gambe di Callejon con un lunghissimo abbraccio: la scena ha emozionato il giocatore a tal punto da allontanarsi in lacrime in un pianto a dirotto.