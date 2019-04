Il Getafe agguanta il Valladolid nel recupero, Molina firma il 2-2

Il Getafe, in lotta per un posto in Champions, non va oltre il 2-2 in casa del Valladolid nella gara delle 12 valida per la 32/a giornata della Liga spagnola. Gli ospiti passano in vantaggio al 14' del primo tempo, ma un quarto d'ora più tardi incassano il pareggio da parte di Sergi Guardiola. Nella ripresa Unal al 24' su calcio di rigore ribalta la partita, ma nel finale - nel sesto minuto di recupero - un altro penalty, firmato da Molina, vale il 2-2 finale. Il Getafe sale così a 51 punti, a meno uno dal quarto posto del Siviglia, mentre il Valladoli avanza a 31, portandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.