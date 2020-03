Il Governo chiude Lombardia e 11 province, ma in Serie A si gioca a porte chiuse

L’ingresso e l'uscita dalla Lombardia e da alcune zone di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte saranno consentite solo per motivi "gravi e indifferibili", lo dispone un nuovo decreto governativo - in via di definizione, del quale è consultabile la bozza - per far fronte all'emergenza Coronavirus. Tutto ciò fino al prossimo 3 aprile. Oltre all'intera regione della Lombardia le province diventate "zona rossa" sono: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Il campionato di Serie A tuttavia non si ferma: si continuerà a giocare ma rigorosamente a porte chiuse, da Nord a Sud senza eccezioni.

Dall'Art.1 del Decreto (bozza)

" Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metrod) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinari "