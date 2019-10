Una particolare storia arriva dalla Super League Cinese. Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou Evergrande, è stato allontanato dalla guida tecnica dopo il pareggio interno per 2-2 contro l'Henan Jianye.

La dirigenza dell’Evergrande infatti ha ufficialmente comunicato che il coach azzurro, campione del Mondo nel 2006, dovrà seguire nei prossimi giorni un corso di cultura aziendale cinese e non potrà quindi sedere sulla panchina in questo finale di campionato. Dopo l'eliminazione in semifinale nella Champions League asiatica, il club non avrebbe digerito anche l'ultimo risultato nonostante la squadra di Cannavaro, a 3 giornate dalla fine del campionato, guidi la classifica con 63 punti, uno in più della più quotata Shanghai Sipg di Oscar, Huk e Arnautovic.





Nel periodo in cui l'ex difensore sarà impegnato negli studi sarà il 39enne Zheng Zhi, capitano e bandiera della squadra, a guidare il Guangzhou nella volata scudetto che vede tra l'altro i bianco-rossi sfidare proprio lo Shangai Sipg nel big match del prossimo turno di Super League. Fabio Cannavaro, che nel 2017 si è legato al club con un ricco quinquennale da 12 milioni di euro l'anno, nelle ultime ore sembrerebbe quindi molto vicino al divorzio con la squadra della città di Canton.

