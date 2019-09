Il mate, indispensabile per i calciatori

È diventato ormai un accessorio indispensabile. Negli ultimi anni, è diventata abitudine vedere i calciatori scendere dall'autobus o uscire per controllare il prato con una calabassa in mano e un thermos sotto il braccio. Il loro segreto? Ovviamente il mate. Questa bevanda è diventata famosa in Francia grazie ad Antoine Griezmann. La storia è ormai ben nota: è grazie ai suoi compagni di squadra sudamericani del Real Sociedad, la sua squadra in Spagna, che il francese ha scoperto il mate.

Griezmann beve il MateGetty Images

«Carlos Bueno e Pablo Balbi, i nostri preparatori fisici, gli hanno fatto conoscer il mate. Prima dell'allenamento e in ogni viaggio, Antoine ha iniziato a bere il mate, anche se non aveva mai messo piede in Uruguay. Insieme a mia moglie, gli abbiamo comprato il suo primo kit per il mate al mercato artigianale di Montevideo, in modo che potesse averne uno suo, perché lo beveva spesso con gli altri. Carlos [Bueno] gli ha portato della yerba ogni volta che è tornato in Uruguay», racconta Martin Lasarte, l'allenatore che lo ha lanciato tra i professionisti.

Argentina, primo consumatore e importatore

Come in Uruguay, il mate è un must anche in Argentina, paese di cui è originario: i Guaranì, i popoli amerindi il cui territorio copre il sud-est del paese, ma anche il Paraguay e il sud del Brasile in particolare, ne hanno fatto la loro bevanda tradizionale. «Se vieni da me in Argentina, la prima cosa che ti verrà offerta è il mate, indipendentemente dall'orario, indipendentemente dal livello sociale. I gaucho lo bevono sui cavalli quando escono in campagna con le loro mucche. Quando prendo il mio camion, preparo sempre un litro di mate ", racconta a So Foot José Traversi, fondatore del ristorante «Ici Argentine» a Bordeaux.

Antoine Griezmann con la NazionaleEurosport

L'Argentina è il più grande consumatore ed esportatore di mate nel mondo. Dal 2010, la «Ruta Del Mate» (la strada del mate) è anche considerata d'interesse culturale nel paese di Lionel Messi, uno dei migliori ambasciatori di questa bevanda, di cui è anche consumatore: un percorso con numerose visite che consentono al pubblico di seguire l'intero processo di creazione, prima che arrivi nelle calebasse dei calciatori.

Un prodotto «completamente naturale»

Il mate è una bevanda nota per le sue virtù energizzanti. Appartenente alla famiglia dell'agrifoglio, le foglie di questa erba (lo "yerba maté", il suo nome completo) vengono estratte, tostate, quindi frantumate per essere infuse e bevute usando una bombilla, una cannuccia di metallo che «filtra» il liquido. Il mate, il cui gusto amaro può non piacere ad alcune persone, unisce tutti i benefici del caffè e del tè: è noto perchè migliora la vivacità, la concentrazione e i riflessi, combattendo contro lo stress o la fatica. Tutto questo senza essere considerato un prodotto dopante.

«Il mate non ha controindicazioni. È un prodotto completamente naturale che è entrato nella vita quotidiana di alcuni giocatori», assicura a Le Parisien il Dott. Franck Le Gall, medico della Nazionale di Francia e dell'Olympique Marseille. «30 esami del sangue, 20 controlli antidoping...Non è doping, altrimenti non sarebbe passato», scherza Antoine Griezmann in un video per la FFF del 2016, in cui spiega il suo amore per il mate, che può bere in qualsiasi momento della giornata.

Antoine Griezmann Eurosport

Un momento di convivialità

Come «Grizou» o Messi, altri calciatori sono legati al mate, spesso dopo essere stati «convertiti» dai loro compagni di squadra sudamericani. Al PSG, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Presnel Kimpembe o Alphonse Areola non si muovono senza la loro calebassa, ha spiegato l'anno scorso Le Parisien. Intervistato dalla catena TyC Sports, Paul Pogba ha confessato di essere anche lui un fan di questa bevanda, che gli ha fatto provare i suoi compagni di squadra argentini al Manchester United, Marco Rojo e Sergio Romero.

Lionel Messi e Luis Suarez col MatéEurosport

Luis Suarez, Gonzalo Higuain, che vediamo bere mate in un documentario dedicato alla Juventus Torino su Netflix, Sergio Aguero ...: la lista è lunga. Sono coinvolti perfino i calciatori inglesi, che cercano di «far credere di essere sudamericani», secondo Eric Dier. «Nel Tottenham, molti giocatori hanno iniziato a bere. Sono anche diventati quasi dipendenti da questa bevanda», ammette il giornale inglese Telegraph, che cita Danny Rose o Dele Alli tra gli «aficionados» del mate.

Il mate non è solo una moda o una bevanda che aumenta le prestazioni. Incarna anche la convivialità e consente di trascorrere un momento di condivisione: in un gruppo, chi fa il mate deve passarlo alle altre persone che lo circondano. Questo rafforzare lo spirito di squadra tra compagni, in club o in Nazionale.