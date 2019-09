" Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l’alba "

Un messaggio rivolto al rivale di sempre oppure semplicemente un post della buonanotte? Cristiano Ronaldo diserta la premiazione del Fifa 'BEST' Men's Player - che si teneva presso la prestigiosa Scala di Milano - e lascia un commento che apre a mille interpretazioni, con tanto di foto di lui che sfoglia tranquillamente un libro disteso sul divano.

Sicuramente il fatto che Messi gli sia stato preferito in qualità di giocatore migliore dell'anno non gli sarà andato giù; ha fatto scalpore anche il fatto che Ronaldo fosse incluso nella Top 11 della FIFA, ma il suo nome non è stato citato durante la premiazione. Una censura totale nei confronti di CR7, vista in questo modo anche dal Portogallo.

Dal Portogallo: "The Best Ever"

Infatti, sempre durante la premiazione della Scala, ecco apparire un post sul profilo Twitter della Federazione calcistica portoghese. "The Best Ever", con la foto di Cristiano Ronaldo.

Insomma, una premiazione molto contestata, che non fa altro che rinfocolare la perenne lotta a distanza tra i due campioni del calcio moderno.