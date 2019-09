" Abbiamo assistito, nel campionato italiano, ad un nuovo episodio di razzismo. Questo non è più accettabile. "

Lo ha detto il presidente della IFA, Gianni Infantino, intervenendo sul palco del teatro alla Scala a Milano durante il premio 'Best Fifa Football Award 2019' facendo riferimento ai cori sentiti nei confronti di Dalbert durante Atalanta-Fiorentina, partita sospesa anche per tre minuti proprio per questo motivo.

" Dobbiamo dire no al razzismo, nel calcio e nella società, in nessuna forma. Non solo dobbiamo dirlo, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo lottare contro il razzismo. Dobbiamo tenere il razzismo fuori dal calcio e dalla società, in Italia e nel resto del mondo "

Mancini: "Razzismo? In Italia non si vuole imparare"

Anche il ct dell'Italia è tornato sul tema del razzismo.

" Non si vuole imparare. Queste persone lo faranno sempre. Noi però dobbiamo continuare a lavorare perché non accada più. "

Rapinoe: "Ispirata da Koulibaly"

Il capitano degli USA parlando dal palco della Scala ha fatto riferimento a Sterling e Koulibaly. Qui tutto il suo pensiero.