Il Mondiale 2022 sarà a 32 squadre, niente allargamento a 48: "Non ci sono le condizioni", ha comunicato in via ufficiale il massimo organo calcistico internazionale della FIFA. Abbandonato, dunque, il progetto di allargare il torneo a 48 partecipanti.

" In seguito a un processo di consultazione approfondito e completo con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, è stato concluso che, nelle attuali circostanze, una simile proposta non può essere presentata ora "

Questo ha dichiarato la FIFA in una nota ufficiale: "esperimento" rimandato dunque all'edizione 2026, il Mondiale in Qatar sarà a 32 squadre senza coinvolgere i Paesi limitrofi nell'organizzazione.