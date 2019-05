Sfuma l’appuntamento con il primo trofeo per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, nella loro nuova avventura alla guida del Monza. La formazione brianzola, a Viterbo, in pieno recupero ha visto sfumare la possibilità di portarsi a casa la Coppa Italia di Serie C. A castigare i biancorossi è stato il sigillo di Zhivko Atanasov che ha gelato la squadra di Brocchi, che aveva difeso non senza patemi il 2-1 maturato al “Brianteo” nel match d’andata. Per l’ex tecnico del Milan, una vera beffa a pochi giorni dallo start dei playoff, dove i lombardi proveranno a prendersi quella promozione sfuggita nella Regular Season...

" Il rammarico è stato quello di non aver segnato il terzo gol all'andata. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, che loro avrebbero cercato le spizzate lì davanti. Nel finale siamo calati e abbiam preso quel gol a difesa schierata. Dobbiamo rimanere umili e lavorare, abbiam visto che la C è un campionato difficilissimo. Brucia per questa sconfitta arrivata a due minuti dalla fine, adesso pensiamo subito a preparare la prima sfida playoff in programma domenica". "

Svanisce per Silvio Berlusconi, il sogno di superare Santiago Bernabeu (29 trofei vinti tanti quanti il Cavaliere) e diventare il presidente con più trofei ufficiali in bacheca di tutti i tempi. Se l’ultima Coppa alzata è quello dello scudetto 2010-2011, l'ultimo trofeo conquistato dall'ex patron del Milan resta la Coppa del Mondo per Club, vinta dai rossoneri contro il Boca Juniors nel 2007.