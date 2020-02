Il Monza sbarca sul New York Times: la sfida di Berlusconi, che vuole ritrovare il Milan in Serie A

Silvio Berlusconi fa ancora parlare all'estero, e anche la sua squadra di calcio: non più il Milan, guidato per 31 anni e portato alla conquista di 29 trofei, ma il Monza, squadra che attualmente è al comando del Girone A di Serie C e che non si preclude di poter arrivare al top del calcio italiano nel giro di pochissimo tempo.

Nel reportage del giornale statunitense si parla dunque dell'effetto portato dalla premiata coppia Berlusconi-Galliani in questo club e dei valori che i nuovi proprietari ricercano con la loro gestione: cordialità e familiarità, ma anche grande ambizione. L'obiettivo della squadra guidata in panchina da Cristian Brocchi è infatti di poter un giorno sfidare il Milan a San Siro in un match di Serie A.

Prima per discutere di un calciatore doveva chiamare quattro o cinque volte - dice il DG Filippo Antonelli - Ora è un po’ diverso, quasi tutti rispondono già alla prima chiamata

" Abbiamo fatto una maratona ma alla velocità dei 100 metri. Lavorare con Galliani è come seguire un master di calcio. Ora molti calciatori che giocano anche in Serie superiori sono interessati a venire qui "

Su di giri anche mister Brocchi

" Devo la vita a lui e a Galliani. Ti fanno sentire speciale e apprezzato. Berlusconi mi chiama prima delle partite, gli piace conoscere lo stato della squadra, ha carisma e sa trovare le parole giuste "

