Il Napoli vince 1-0 a Marsiglia, decide Mertens con partecipazione di Callejon e Insigne

Il Napoli ha battuto 1-0 l'Olympique Marsiglia nell'amichevole disputata al 'Velodrome' In occasione della festa in casa OM per i 120 anni del club. Decisivo per la squadra di Carletto Ancelotti il gol del solito Dries Mertens al 39' del primo tempo.

"Classica" l'azione che prodotto l'unico gol della serata in terra francese: morbido lancio di Lorenzo Insigne per l'accorrente Callejon, appoggio indietro dello spagnolo e destro radente in buca d'angolo del folletto belga. Napoli apparso in gran spolvero dal punto di vista fisico, tecnico e tattico.