Come nella vita, nel calcio certe coincidenze hanno il potere di sbalordire, di lasciare senza parole. Esattamente ciò che ha fatto il San Luca, squadra che ha (stra)vinto il girone B del campionato di Promozione conquistando in largo anticipo, da imbattuta e per la prima volta nella storia il traguardo dell'Eccellenza. Ma la vera impresa del club è ancora più grande: il San Luca è infatti la squadra in grado di battere il record di gol nell'arco di un campionato detenuto fino alla scorsa domenica dal Grande Torino, quello degli invincibili. Fatte le dovute proporzioni fra le categorie, un primato di cui andare veramente orgogliosi e che a suo modo pone nella storia la formazione calab

La più grande squadra italiana di tutti i tempi, quella che sabato 4 maggio verrà onorata in maniera ancor più speciale, dato che ricorreranno 70 anni esatti dalla tragedia di Superga. I granata degli Eusebio Castigliano, Valentino Mazzola, Ezio Loik, Romeo Menti, Valerio Bacigalupo, Guglielmo Gabetto (e via discorrendo) si "fermarono" a 125 reti. Mai nessuno come loro, fino a questi giorni, in cui il club di patron Francesco Giampaolo è riuscito a raggiungere quota 134 gol in 30 giornate di campionato, un primato festeggiato grazie a un'incredibile vittoria per 22-5 contro il fanalino di coda Aurora Reggio.

Dalla culla della 'ndrangheta al calcio all'illegalità a suon di gol

E dire che, fino all'estate del 2017, a San Luca neanche esisteva una squadra. O, perlomeno, non c'era più dal 2012 dopo il fallimento della precedente società. Tempi che da bui diventarono neri per tutta la comunità ai piedi dell'Aspromonte, che su giornali e notiziari finiva sistematicamente per le drammatiche vicende riguardanti la 'ndrangheta. Nel 2013, addirittura, il Comune venne commissariato per mafia e i sanluchesi, stanchi del sangue versato sulle strade dalle faide, hanno deciso di non andare più a votare. Nessun candidato, nessuna elezione, fino ai giorni nostri, in cui tra poche settimane si deciderà la sfida alle urne tra l’infermiere in pensione Bruno Bartolo e il massmediologo Klaus Davi. Ai tempi, però, le vicende amministrative in mano al commissario prefettizio Salvatore Gullia, che ha fatto da tramite con il precedente governo per la ristrutturazione completa del campo da calcio.

San Luca, Promozione calabrese 2018-2019, la squadra che ha battuto il record del Grande Torino di gol segnati nell'arco di un campionato - Tutto esaurito allo stadio "Domenico Alvaro"facebook

Date un pallone e un campo sportivo a giovani appassionati e...

Un'idea per allontanare il più possibile i giovani dalle strade e dai valori mafiosi, troppo facilmente trasmissibili. San Luca è una comunità di 3mila e 700 abitanti ma che conta almeno un migliaio di minori. Un caso più unico che raro nella montagna calabrese che va spopolandosi. Il campo da calcio, inaugurato nell'estate 2017 con un'amichevole tra la nazionale cantanti e la nazionale magistrati, ha dato il via a quello che sembra essere diventato un nuovo corso in paese, come spiega Valentino Costanzo, il responsabile della comunicazione dell'Asd San Luca 1961:

" C'era il campo ma mancava una squadra. Così, un gruppo di avvocati e una buona dose di volontariato, ci ha spinti a ricostituire il club dopo 6 stagioni di inattività rilevando il titolo di Promozione della Pro Pellaro. L'anno scorso, ricordo, partimmo con i giocatori contati, tanto che gli stessi dirigenti si ritrovarono a indossare gli scarpini e a scendere in campo nelle prime cinque giornate di campionato. Poi riuscimmo a rinforzarci e a salvarci. Oggi, a nemmeno due anni di distanza, ci ritroviamo ad avere battuto il record del Grande Torino. E' incredibile. "

Riscatto sociale: il calcio è sempre una buona risposta

Il calcio come forma di riscatto sociale. Anche solo per un attimo, la gente ha accantonato i problemi e le angosce che "la culla di tutte le 'ndrine'", il pesante appellativo che da sempre grava su San Luca come una spada di damocle, ha tradizionalmente portato. Ora, è tempo di entusiasmarsi per un pallone che entra in porta continuamente e che rende fieri, gioiosi, come spiega il presidente Francesco Giampaolo:

" E questo è l'aspetto più gioioso. E' una felicità che speriamo di trascinare il più a lungo possibile, perché fa bene all'autostima di un paese che ha sofferto troppo. E' pazzesca la coincidenza con il Grande Torino: essere paragonati alla più grande leggenda del calcio italiano ci rende estremamente orgogliosi e consapevoli, che la nostra filosofia di calcio e di vita sta dando i frutti migliori. "

La filosofia di cui parla Giampaolo, è presto detta:

" Il nuovo campo sportivo è stato ricostruito all'insegna della legalità. E noi come squadra di calcio di una realtà delicata come San Luca abbiamo il dovere di essere portatori di legalità ovunque e sempre. Faccio un esempio: dalla Serie A alla Terza categoria le squadre mollano una volta ottenuto il proprio obiettivo? Noi no. Noi vogliamo vincerle tutte e giocare al massimo delle nostre possibilità sempre. Altrimenti si falsano i campionati. "

Un mix perfetto tra calabresi e argentini goleador

E sulla scorta di questa teoria, il San Luca è passato da una goleada all'altra. Con i ragazzi del posto, che oggi sognano un futuro migliore, trascinati da un gruppo di giocatori argentini (dal passaporto italiano), portati a San Luca da Alejandro Ranieri, tornato dalla Pampa alla patria d'origine. Con lui è arrivato il bomber classe 1992 Franco Nicolás Carella, classe 1992, cresciuto nel Chacarita Jrs con cui ha esordito perfino nella Serie B del paese sudamericano. Carella ha realizzato la bellezza di 30 reti, esattamente come il compagno di reparto "autoctono" Domenico Bruzzaniti, calabrese doc. Argentini, nella squadra di mister Maurizio Panarello, sono anche Axel Romero (seconda punta), Mauro Augustin Pitto (difensore) e Callejo, che di nome fa Lautaro come l'attaccante dell'Inter, ma che in realtà è un portiere, cresciuto nientemeno che nel settore giovanile dell'Independiente.

I complimenti di Andrea Pirlo e Marcello Lippi

Ora, il sogno è quello di conquistare anche la Serie D e far sì che il sogno non finisca mai. I complimenti, in questi giorni, sono arrivati anche dai "vip" come Andrea Pirlo e Marcello Lippi. La Nazionale campione del mondo, soggiornò nell'albergo - il Landhaus Milser - di proprietà di Antonio Pelle (fratello del direttore generale del San Luca Francesco Pelle), che si dichiarò sconvolto dalla strage di Duisburg del 2007 e di detestare profondamente ogni atto criminale che aveva reso tristemente celebre il suo paese di origine. A San Luca oggi si fa festa. L'epicentro è il campo sportivo "gioiello" intitolato a Domenico Alvaro (il sanluchese più illustre) autore del celebre libro "Ragazzi d'Asporomonte". Tutto è nato - e sta rinascendo - proprio qui.

Duisburg, Italia campione del mondo nel 2006: da sinistra Rino Gattuso, Antonio Pelle (proprietario dell'Landhaus Milser hotel) e Francesco Pelle, fratello di Antonio e direttore generale del San Luca (Promozione Calabria) 2018-2019Eurosport