Il sogno di Buffon: chiudere la carriera alle Olimpiadi di Tokyo 2020

L’idea è rimbalzata dal suo entourage, questa mattina anche la Gazzetta dello Sport ha riportato la suggestione: Gigi Buffon potrebbe chiudere la carriera con le Olimpiadi di Tokyo 2020 nelle vesti di fuoriquota di lusso (uno dei tre consentiti) nonché chioccia per i portieri dell’Under 21.

In fondo per lui sarebbe la perfetta chiusura di un cerchio: ad Atlanta 19996 fu secondo di Gianluca Pagliuca, 24 anni dopo potrebbe lasciare il calcio dalla vetrina olimpica, questa volta giapponese.

Già, per il momento l’ex portiere della Juventus non ne vorrebbe sapere di appendere gli scarpini al chiodo: per il momento, dunque, niente incarico in FIGC come ventilato dal presidente federale Gabriele Gravina. Per lui si parla di un futuro immediato in Italia (Lazio, Roma, Genoa o Parma le possibili destinazioni), come trampolino di lancio per Tokyo 2020, incrociando le dita per l'avventura della banda Di Biagio agli Europei casalinghi.