Per tutti è stato il weekend del calcio in rosa che, in concomitanza con la pausa per le Nazionali, ha offerto l’occasione di seguire da vicino il campionato femminile: in particolare, nella sfida Scudetto dello Juventus Stadium si è registrato il tutto esaurito con circa 40mila persone accorse a godersi lo spettacolo.

Per tutti, ma non per Sergio Vessicchio, telecronista di CanaleCinqueTv, che accoglie così l’assistente donna dell’arbitro, Annalisa Moccia della Sezione di Nola:

" Pregherei la regia di inquadrare l’assistente donna che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove delle società spendono centinaia di migliaia di euro. Ed è una barzelletta della federazione una cosa del genere. L’arbitro è di Castellammare di Stabia, si tratta di Antonio Liotta, coadiuvato da Gianluca Caianiello di Napoli e Annalisa Moccia della Sezione di Nola. Eccola qui, la vedete, una cosa impresentabile per un campo di calcio "

La partita in questione è Agropoli-Sant’Agnello che si sono sfidate nel campionato d’Eccellenza campana. E riflettete su questo: la gara non era nemmeno cominciata, non c’è stato nemmeno bisogno di un errore o di una presunta svista per scatenare le considerazioni di Sergio Vessicchio. Ad Annalisa Moccia è bastato mettere piede sul terreno di gioco.

Sergio Vessicchio ha ribadito il suo pensiero in un tweet anche a distanza di molte ore, a mente fredda. Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ha comunicato su Facebook la sospensione immediata del telecronista.