Il Trapani torna in Serie B! Battuto 2-0 il Piacenza nel ritorno della finale playoff

Il Trapani torna in Serie B dopo solo due stagioni. Nella finale di ritorno dei playoff di Lega Pro, allo stadio Provinciale la squadra siciliana batte per 2-0 il Piacenza: decidono le reti di Nzola al 21', dopo un'azione rcoambolesca, e di Taugourdeau all'84' dopo una mischia seguita a un calcio d'angolo. Tanto basta per vincere la sfida decisiva, dopo che l'andata era terminata 0-0.

Nel secondo tempo paura per Davide Bertoncini, costretto ad uscire dal campo in ambulanza dopo uno scontro di gioco testa contro testa con Corradi. Il giocatore è stato condotto in ospedale ma è fuori pericolo.