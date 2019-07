Il web sa ancora emozionare, la storia di Carson e del piccolo Joseph diventa virale

Probabilmente l’avrete già vista, infondo è una foto difficile da dimenticare. Per una volta, il web riesce a regalare ancora emozioni, a generare sentimenti d’amore e non d’odio. È proprio questo il messaggio, la motivazione che ha spinto Becky Burleigh, allenatrice delle Florida Gators, a diffondere questo scatto. Abbiamo bisgono di gesti come questo nel mondo. Condividete questa foto per seminare gioia recita così il post, ed effettivamente la storia che lega calciatrice Carson Pickett e il piccolo Joseph Tidd è così densa di buone intenzioni che non c’è da stupirsi se in pochi giorni è diventata immediatamente virale.

Una mancanza, un elemento di svantaggio accomuna i protagonisti di questa storia, oltre che lo sport. Sia Carson, difensore degli Orlando Pride (club della NWSL, massima campionato americano di calcio femminile) sia Joseph, giovanissimo tifoso di quasi due anni, sono privi dalla nascita dell’avambraccio sinistro. I due si sono incontrati per la prima volta lo scorso aprile, grazie all’organizzazione noprofit Lucky Fin Project – votata a sostenere le persone affette da malformazioni agli arti – di cui fanno parte entrambi gli attori di questa vicenda.

Sempre tramite i social sia i genitori del bambino Colleen e Miles (che gestiscono un profilo Instagram per raccontare le giornate di Joseph) sia la Pickett hanno esternato le loro emozioni per l’irripetibilità dell’evento che ha indubbiamente segnato le loro vite. “Il calcio significa molto per me, ma l'opportunità che il calcio mi offre per cose come questa è impareggiabile. Joseph, sei il nuovo eroe della mia vita" ha postato il difensore statunitense. Ancor più incisivo e paradigmatico il messaggio dei signori Tidd, rimasti letteralemente affascinati dal carisma e la storia di Carson:

" Ciò che rende la diversa non è il suo braccio ma il suo desiderio di essere il migliore. Suo padre mi ha detto che solo una frase non era tollerata in casa ed era "Non posso". Carson è una donna straordinariamente bella che rappresenta un esempio brillante per i nostri figli. "

Tra i due è scatatta subito un’empatia innata, al punto da aver collaudato subito un loro saluto personalizzato: le braccia sinistre protese l’una verso l’altra che si incontrano, come a volersi stringere la mano. Il gesto è stato riproposto anche alcuni giorni fa, dopo la vittoria della formazione di Orlando contro la Sky Blue FC. Joseph era sugli spalti, insieme alla sua famiglia, a fare il tifo per la sua sorella maggiore acquisita e a fine partita il saluto si ripete. Quelle braccia, quotidianamente incomplete, ogni volta che si incontrano diventano due tessere di un puzzle finito, che ha il suo inequivocabile messaggio. Carson, nonostante la disabilita, gioca con atlete normodotate: emblema purissimo della lotta all’esclusione e all’insensatezza della diversità. Il tutto diventa ancora – straordinariamente – più assoluto quando rompe le barriere del web, terreno ostile per le minoranze, mai come in questo caso potenti per merito di Carson e Joseph.