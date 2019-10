Immobile: “Devo ringraziare Mancini per aver creduto in me"

Ciro Immobile e la Nazionale di calcio: un rapporto da sempre un po’ problematico dal punto di vista realizzativo. L’attuale capocannoniere della Serie A ha fatto spesso fatica a esprimere le sue qualità in azzurro e l’interruzione del “digiuno” (in termini di gol siglati) durato due anni, grazie alla marcatura contro la Finlandia, lo evidenzia.

Ecco che le motivazioni per il centravanti della Lazio non mancano. L’obiettivo è di farsi trovar pronto e di dar continuità alle ottime prestazioni fatte vedere nelle ultime apparizioni. All’Olimpico, l’Italia ha la possibilità di archiviare la pratica nelle qualificazioni agli Europei 2020, affrontando la Grecia sabato 12 ottobre. Tre giorni dopo sarà la volta della trasferta contro il Liechtenstein. La compagine di Mancini arriva a questi incontri in testa al raggruppamento, con sei successi in altrettante partite disputate (record per la Nazionale nel percorso continentale). Per questo, a Roma, il target è quello di chiudere i giochi e Immobile vuole essere tra i protagonisti.

L’Olimpico è il mio stadio e ovviamente mi piacerebbe mettere piede in campo. Lavorerò per mettere in difficoltà il mister in questa scelta. Affrontiamo una squadra tosta e dovremo mettercela tutta. Sarà fondamentale anche il contributo del pubblico per raggiungere la vittoria, ottenere la qualificazione agli Europei e cancellare così il brutto ricordo dell’esclusione dal Mondiale“, ha dichiarato in conferenza stampa l’attaccante campano, che poi ha aggiunto: “Mancini ha creato un grande gruppo e, dopo la partita con l’Ucraina, ci ha dato un gioco offensivo e fatto di pressing, che ha fatto innamorare di nuovo gli italiani. Lo devo ringraziare anche perché mi ha aspettato nei momenti in cui non giocavo al meglio. Mi sento in debito con la maglia azzurra, e spero proprio di ripagarlo la prossima estate. Sarà importante continuare a vincere tutte le partite per arrivare alla competizione continentale con la massima fiducia“.

Immobile ha poi commentato anche l’iniziativa della maglia verde che i nostri portacolori vestiranno nel match contro gli ellenici, in onore dei nuovi talenti del Bel Paese: “La Nazionale è associata all’azzurro e tutti ci siamo molto attaccati ma saremo comunque orgogliosi di indossare anche questa maglia particolare sperando di conquistare lo stesso risultato ottenuto nel ’54 quando l’Italia superò per 2-0 l’Argentina“.