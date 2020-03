In Bielorussia si gioca a porte aperte, il Presidente: "Bevete vodka per uccidere il Coronavirus"

Nonostante il di Covid-19 abbia fatto capolinea in Bielorussia con 51 casi accertati sinora, il campionato di calcio comincia regolarmente nella giornata di oggi giovedì 19 marzo con la partita fra l'Energetik e il Bate Borisov. Incredibile a dirsi, il match si giocherà a porte aperte! Il capoufficio stampa della federcalcio bielorussa Alexander Aleinik ha dichiarato alla stampa:

" La decisione di giocare regolarmente, e con il pubblico, è stata presa dopo la riunione di martedì scorso in videoconferenza con l'Uefa. Molti campionati sono stati sospesi, noi invece cominciamo adesso perché la nostra stagione calcistica va dalla primavera all'autunno "

Nessun club ha avuto da eccepire, e dunquesi comincia, proprio nel momento in cui la Russia, per prevenire la diffusione dei contagi, ha deciso di chiudere i confini con il paese vicino. In questa cornice contraddittoria il pittoresco Presidente bielorusso Alexsandr Lukashenko non ha trovato niente di meglio da fare che consigliare pubbliocamente alla popolazione di:

" Fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi "