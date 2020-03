In campo con la mascherina, la protesta del Gremio: "Si deve fermare il Brasile intero"

Le proteste fanno ormai il giro del mondo, ma se in Europa la situazione è quasi del tutto omogenea con i principali campionati ormai fermi – Turchia esclusa – in Brasile non è ancora così. Costretto ad andare in campo contro il Sao Luiz, seppur a porte chiuse, il Gremio ha deciso di protestare lanciando un messaggio: tutti in campo con la mascherina.

Il campionato statale Gaucho infatti sta proseguendo nonostante tutto, ma il Gremio e l’allenatore Renato Portaluppi, passato anche per la Roma, non ci stanno. Questa la sua protesta ai microfoni della stampa brasiliana:

" Questo è l'omaggio del Gremio a tutte quelle persone, quasi seimila che sono morte nel mondo per il coronavirus. Protestiamo perché anche noi calciatori e gente del calcio siamo persone. Gli spettatori vengono protetti con le porte chiuse, impedendo loro di andare allo stadio, ma a noi chi pensa? Spero che chi può abbia il buon senso di fermare i campionati - ha aggiunto Portaluppi - Deve fermarsi il Brasile intero e se non succederà che se ne assumano le conseguenze. Oppure vogliono che scioperiamo? La vita non ha prezzo, siamo esseri umani e abbiamo una famiglia anche noi. "

Per la pura cronaca poi il Gremio ha vinto la partita contro il Sao Luiz per 3-2.