"Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il momento. Calma, per ora". Con questa dichiarazione, apparsa sul proprio profilo Twitter, Iker Casillas smentisce le indiscrezioni riportate dalla stampa portoghese secondo le quali il portiere spagnolo del Porto sarebbe sul punto di annunciare l'addio al calcio giocato dopo l'infarto che l'ha colpito lo scorso primo maggio. In particolare, secondo il quotidiano sportivo O Jogo, Casillas avrebbe annunciato la fine della sua storia calcistica in una conferenza stampa che si sarebbe dovuta tenere a breve e nella quale avrebbe inoltre ufficializzato l'ingresso nello staff dirigenziale del club lusitano.

"Ho avuto un controllo medico ed è tutto ok"

Di fronte alle insistenti voci riguardanti il suo futuro, è stato lo stesso Casillas a fare chiarezza sottolineando che il suo ritiro - almeno per il momento - è ancora lontano dal concretizzarsi. "Ho avuto un controllo col dottor Filipe Macedo ed è tutto ok - scrive l'ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola -. Questa sì che è una notizia che voglio condividere con voi".