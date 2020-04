In Turkmenistan si è ripreso a giocare a porte aperte, vietata la parola "Coronavirus"

In Turkmenistan, secondo dei report del Post la cui veridicità resta da dimostrare, la parola Coronavirus è stata vietata. La Yokari Liga ha riaperto le porte, ma la partita d'apertura è stata un fiasco.

Il Turkmenistan, specialmente in questi giorni di lotta contro il Coronavirus, è uno stato particolare. Ex- repubblica sovietica del centro Asia, è sotto la guida del presidente Gurbanguly Berdimuhamedow da ben 13 anni. Il suo insediamento al potere, avvenuto nel 2007, non ha permesso una maggiore apertura internazionale ad uno stato che risulta ancora un oggetto misterioso sotto molti aspetti, soprattutto quello informazionale.

Il Post dichiara infatti, che reperire notizie dal Turkmenistan è molto difficile. Le uniche due fonti collaboratrici del giornale sono Reporter senza frontiere e Radio Free Europe, che negli scorsi giorni hanno confermato una pratica censoria inquietante all’interno dei confini turkmeni. La parola Coronavirus, secondo queste fonti, è stata vietata. Le conversazioni pubbliche a proposito del virus verrebbero interrotte dalle forze dell’ordine, e chiunque indossi una mascherina rischierebbe l’arresto. La notizia è poi stata smentita da Eurasia.net. L’unico elemento a sostegno dei primi report è l’assenza della parola “Coronavirus” nei discorsi di Berdimuhamedow e sui depliant informativi dello stato.

Un altro indizio inquietante, ed è qui che torniamo al mondo dello sport, arriva dalla Yokary Liga, il campionato calcistico turkmeno. Dopo un mese di stop, in Turkmenistan si è ripreso a giocare a porte aperte. La prima partita tra Altyn Asyr e Kopetdag è stata un buco nell’acqua clamoroso, siccome su uno stadio di 20.000 posti, ne sono stati riempiti solo 500. Il Turkmenistan si aggiunge ad altre 3 nazioni che proseguono con la propria stagione calcistica: Bielorussia, Nicaragua e Tagikistan.

