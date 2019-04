Incidente in autobus dopo una partita: muore Josef Sural, giocatore della nazionale ceca

Josef Sural, centrocampista della squadra turca dell'Alanyaspor e della nazionale della Repubblica Ceca, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile. Sural, 28 anni, stava rientrando dopo una trasferta di campionato (1-1 contro il Kayserispor) viaggiando su un mini-bus noleggiato con altri 7 compagni di squadra: dalle prime indiscrezioni, sembra che entrambi gli autisti del mezzo si siano addormentati, perdendo il controllo del veicolo. Sural è stato presto soccorso e trasportato in ospedale, dov'è morto per le conseguenze dell'incidente: ricoverati anche altri due compagni di squadra, Steven Caulker e Papiss Cisse, per ferite lievi. Il resto del team era rientrato con l'autobus ufficiale del club.

Sural, trasferitosi in Turchia a gennaio dallo Sparta Praga, squadra di cui è stato anche capitano, ha giocato 226 gare in carriera, realizzando 9 gol. Aveva all'attivo anche 20 partite con la nazionale della Repubblica Ceca (una rete segnata). Era papà di due bambini.