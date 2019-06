Infantino rieletto presidente della FIFA

Gianni Infantino è stato rieletto presidente della Fifa per un secondo mandato. Il dirigente italo-svizzero, diventato presidente nel febbraio 2016 in seguito allo scandalo che ha investito il dimissionario Joseph Blaetter, resterà in carica fino al 2023. Candidato unico, Infantino è stato eletto per acclamazione dalle 211 federazioni affiliate in occasione del Congresso della Fifa svoltosi a Parigi in vista dell'inizio del Mondiale di calcio femminile, organizzato dalla Francia, al via venerdì.