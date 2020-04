Iniesta: "Se vedo la foto di uno stadio pieno mi sento disperato, non voglio smettere"

Lo stop forzato dovuto all'emergenza Coronavirus sta facendo riflettere - e non poco - Andres Iniesta. L'ex centrocampista del Barcellona che attualmente milita nel Vissel Kobe (ha un contratto fino al 2021) racconta la sua quarantena in Giappone al The Guardian.

" Ogni volta che vedo la foto di una partita o di uno stadio pieno, mi sento disperato. Si doveva ripartire il 15 marzo, poi il 29, quindi il 6 maggio, ora il 9. Ma chi lo sa? E questo in un Paese che è un modello di gestione della pandemia, uno in cui, per fortuna la situazione sembra essere sotto controllo "

Un futuro...da calciatore

" Tutto questo tempo senza giocare mi dà l'energia per durare ancora a lungo. Mi sento bene, sono motivato, voglio continuare a giocare e sono contento di essere qui "

Il dopo emergenza

" Il calcio fa parte della società, non può sfuggire. Ci saranno misure che rimarranno sempre, cambiamenti, un prima e un dopo. Dobbiamo cercare di trarre il meglio da una situazione terribile. Nulla sarà più come prima "