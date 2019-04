Il talento e la passione per il calcio non ha genere. E Inka Grings lo dimostra, diventando la prima donna in Germania ad allenare una squadra maschile. In particolare la SV Straelen, formazione che milita in IV Divisione.

La nuova CT della squadra della regione della Renania è stata capocannoniere della squadra Nazionale femminile tedesca, con 96 presenze e 64 gol in curriculum con la maglia della Germania tra il 1996 e il 2012 e vanta il titolo di migliore bomber della Bundesliga con 314 reti all'attivo.

L’esonero dell'ex allenatore Hermann Tecklenburg e le aspettative deluse hanno portato a scegliere la Grings per guidare la squadra. Ha confessato poi di conoscere la ex calciatrice da almeno 20 anni, essendo sposato con la CT della Nazionale femminile tedesca Martina Voss, che ha messo una buona parola per la collega.

Inka è una primatista ma non è la prima. Altre come lei si sono sedute hanno inaugurato le panchine maschili: in Italia la prima fu Carolina Morace a cui nel 1999 le venne affidata la Viterbese, anche se per solo due partite. E più recentemente Patrizia Panìco assistente tecnico nel 2017 dell’Under 16 di Daniele Zoratto. Altre pioniere sono state Helena Costa in Francia, allenatrice del Clermont nel 2014 e Duygu Erdogan, che prese il posto, invece, dell’allenatore Fatih Terim, del Galatasaray, dopo che l'Imperatore venne squalificato.