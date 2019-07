Insulti e lanci di bottiglie: Juventus-Inter accende gli animi anche tra i tifosi cinesi

Niente da fare. Anche in Cina, Juventus-Inter accende gli animi dei tifosi in maniera violenta. In attesa dell'apertura dei cancelli dello stadio di Nanchino che ospiterà il derby d'Italia nella partita amichevole di International Champions Cup, tifosi cinesi bianconeri e nerazzurri sono venuti a contatto e la situazione si è scaldata in brevissimo tempo: insulti e parole grosse hanno accompagnato un lancio d'oggetti tra i due gruppi.

