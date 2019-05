Insulti sessisti e atti osceni contro un arbitro donna in una gara giovanile in Veneto

Offese sessiste dalla tribuna ad un arbitro donna per una gara intera e la provocazione di un calciatore 14enne che si abbassa i pantaloncini in campo. L'increscioso episodio è avvenuto mercoledì scorso sul campo della Gazzera a Mestre nel torneo Sottana per Giovanissimi tra Treporti e Miranese. L'arbitro offeso - rivela il Gazzettino - è la 22enne Giulia Nicastro, fidanzata dell'attaccante del Palermo Stefano Moreo.

La donna è stato oggetto di pesanti offese di natura sessista durante tutta la partita, da parte sia dei calciatori che dei genitori sulle tribune. "Sarà la Giustizia sportiva a livello regionale e spero anche nazionale a pronunciarsi ulteriormente, e mi auguro in maniera rigorosa, su quanto avvenuto nel torneo di calcio. A noi spetta invece stringerci attorno a Giulia Nicastro, vittima di insulti e comportamenti inqualificabili", afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, commentando la vicenda.