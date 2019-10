Inter che tegola, risentimento al muscolo psoas per Sensi: salta Sassuolo e Borussia Dortmund

Nuovo risentimento muscolare per Stefano Sensi. Il centrocampista, informa l'Inter, si è sottoposto a risonanza magnetica di controllo. Il giocatore, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell'elongazione dell'adduttore procuratasi durante Inter-Juventus, ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di ieri. Gli esami, comunica il club nerazzurro, hanno evidenziato un risentimento del muscolo psoas. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutare nei prossimi giorni.