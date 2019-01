Inter: con il Benevento bimbi sugli spalti di S. Siro

Allenamento mattutino per l'Inter di Luciano Spalletti in vista del match di Coppa Italia contro il Benevento. I nerazzurri si sono ritrovati in palestra per una rapida attivazione muscolare a base di andature alternate a stretching. Al termine della prima parte di lavori i giocatori si sono spostati in campo per proseguire con torello e possesso palla a due tocchi con le porticine. In chiusura una partitella 11 contro 11 a campo ridotto. Intanto dalla FIGC è arrivato l'ok per l'ingresso allo stadio di un pubblico composto solo da bambini per assistere alla partita di Coppa Italia contro la formazione sannita.