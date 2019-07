Inter: domenica alle 15.30 la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte

Sta per iniziare ufficialmente la nuova stagione dell'Inter, che prenderà il via lunedì 8 luglio con il ritiro della Prima Squadra a Lugano. Domenica 7 luglio il CEO Sport Giuseppe Marotta e il nuovo tecnico nerazzurro Antonio Conte incontreranno i giornalisti nella conferenza stampa di inizio stagione, in programma alle 15.30 nel nuovo Inter HQ.