Inter, dopo Lukaku non è finita. Ecco perché i nerazzurri possono spendere ancora tra Dzeko e Dybala

"Con 10 euro non si mangia in un ristorante da 100". L'ha pronunciata Antonio Conte nel 2014, qualche settimana prima di chiudere la sua avventura alla Juventus. Proprio lui che , dopo cinque anni, è diventato il condottiero dell'acerrima rivale dei bianconeri e, considerando l'esborso economico estivo del suo nuovo club, in quel famoso ristorante "da 100 euro" ci è entrato eccome. Romelu Lukaku ha sancito l'upgrade definitivo dell'Inter 2019/20. Si aggiunge a Godin, Lazaro, Barella e Sensi, alzando ulteriormente il livello della rosa a disposizione di uno dei tecnici piú preparati e piú apprezzati in Europa. L'arrivo del belga è uno di quelli che segnano il confine tra top club e societá di medio-alto livello: 26 anni, un curriculum giá ricco di soddisfazioni tra Premier League e Nazionale, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, prelevato dal Manchester United e pagato 65 milioni di euro con 13 di bonus. La considerazione a livello globale dell'Inter migliora e i piani di Steven Zhang iniziano a delinearsi.

Video - Lukaku si presenta: "Inter per tornare a vincere, Conte miglior tecnico al mondo" 01:12

Riscatti e spese: l'Inter sta investendo nel modo giusto

Obiezione multipla e da confutare: "Non è certo la prima stagione in cui l'Inter investe tanto sul mercato". A livello esclusivamente numerico il saldo dei nerazzurri tra acquisti e cessioni fu decisamente negativo anche nel 2016/17 (meno 141 milioni) e nel 2017/18 (meno 64 milioni). La sensazione peró, è che in questa sessione stiano arrivando tutti giocatori funzionali al progetto Conte, che all'Inter (dato non trascurabile) guadagna 9 milioni netti all'anno. Sono stati riscattati Politano (20 milioni di euro), é arrivato a parametro zero Godin, sono arrivati Sensi (cinque milioni subito con riscatto a 25) e Lazaro (22 milioni). Poi Barella (molto cercato anche all'estero) pagato 12 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni e bonus per 8 che portano il totale dell’operazione a 45 milioni (più altri 4 milioni di bonus legati ai risultati). Infine il nuovo numero 9 e altre operazioni minori (Brazao, Agoumé). Il totale supera i 150 milioni di euro di investimenti e va sottolineato che Lukaku e Barella, includendo i bonus, diventano di fatto i due acquisti piú costosi della storia del club.

Nuovi arrivi Milioni di euro (a bilancio 19/20) Lukaku 65 Lazaro 22 Politano 20 Barella 12 Radu 12 Salcedo 8 Brazao 6,5 Sensi 5 Agoume 4,5

Via le "mele marce", non esistono prime donne

L'Inter ha lavorato piú in entrata che in uscita finora. Via diversi giovani utili ad avere delle plusvalenze (Vanheusden e Puscas su tutti), ceduto Karamoh al Parma e poco altro. Conte, peró, in accordo con Marotta, ha deciso di escludere dal progetto prima Icardi e Nainggolan e nelle ultime ore anche Perisic, in piena trattativa col Bayern. Tre giocatori con un ingaggio alto e che non rientrano piú nei piani dell'Inter, visto che il tecnico pugliese non ha mai amato le "prime donne" e ha sempre fatto crescere le sue squadre sulla base della soliditá del gruppo. Scelte economicamente discutibili (Nainggolan é stato regalato al Cagliari, Icardi e Perisic non garantiranno entrate pari al loro valore), ma a livello di forza e di compattezza il passo compiuto è decisamente in avanti. Ora nell'Inter tutti remano nella stessa direzione.

Ecco perché non é ancora finita

In tutto questo, nonostante il club nerazzurro abbia giá speso tanto e nonostante il monte ingaggi sia giá cresciuto rispetto alla scorsa stagione, non é ancora finita. Come analizzato da Calcio e Finanza, infatti, sulla base delle operazioni di mercato effettuate finora il rapporto tra costo della rosa e ricavi dell'Inter sarebbe del 57%. Un dato in peggioramento rispetto al 47% della stagione 2018/19 ma ancora stabilmente all’interno della soglia, considerata virtuosa e in linea con i parametri del fair play finanziario, del 70%. Il che significa che un altro attaccante (Dzeko o Dybala) e un altro centrocampista di livello (Vidal? Milinkovic-Savic?) sono ancora alla portata. E con Conte al timone e Lukaku davanti, il richiamo del club nerazzurro nei confronti dei grandi giocatori é sicuramente cresciuto. Al tavolo delle big d'Europa ora c'é anche l'Inter.