Inter, doppio riscatto: Politano e Salcedo diventano nerazzurri a titolo definitivo

Con un doppio comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha ufficializzato due operazioni di mercato relative ai riscatti di Matteo Politano dal Sassuolo e di Eddie Salcedo. Particolarmente significativa e attesa la prima operazione relativa all'attaccante esterno del Sassuolo acquistato in prestito la scorsa estate: nonostante una stagione molto complicata, Politano si è dimostrato uno degli elementi più validi della rosa a disposizione di Luciano Spalletti con un bottino personale di 6 gol e 8 assist in 48 presenze ufficiali tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia. L'operazione comporta il versamento nelle casse del Sassuolo di 20 milioni di euro. In prospettiva, invece, il riscatto di Salcedo: il centravanti, che compirà 18 anni il prossimo 1 ottobre, ha disputato la scorsa stagione nella Primavera del Genoa segnando 12 reti in campionato.

Video - Da Barella a Dzeko passando per Chiesa, 10 nomi per l'Inter di Antonio Conte: ma chi può arrivare? 00:43

I due comunicati dell'Inter

" FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo "

" FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora dal Genoa CFC "